В Красноярске похитили и сожгли бизнесмена-строителя

Полицейские попросили у красноярцев помощи в розыске убийц 42-летнего предпринимателя. О его исчезновении в полицию накануне вечером заявила супруга.

Женщина рассказала, что в 9 часов вечера мужчина подъехал на личном автомобиле Hyundai Santa Fe к дому в центре Красноярска, но в квартиру так и не поднялся.

«По предварительным данным, мужчина, занимающийся строительным бизнесом, был похищен во дворе дома по ул. Дубровинского, 106. Сегодня утром транспортное средство обнаружили в лесополосе в Емельяновском районе. Внутри автомобиля находились останки обгоревшего тела потерпевшего», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю.

По уточненным данным полиции, на машине следов поджога не обнаружено — иномарка полностью целая.

Возможных свидетелей и очевидцев преступления просят незамедлительно позвонить в полицию по телефонам 245-92-75, 245-93-66 либо 02.

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