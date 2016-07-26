В Красноярске пройдет большой продовольственный базар

11 ноября на Театральной площади Красноярска состоится осенний городской базар «Продовольственное кольцо», сообщили в пресс-службе мэрии.

Красноярцы смогут приобрести продукцию от местных товаропроизводителей с 10:00 до 16:00. На субботнем базаре традиционно представят продукцию Емельяновского, Балахтинского, Берёзовского, Канского, Казачинского, Ирбейского, Назаровского, Ужурского, Сухобузимского, Шарыповского районов, Хакасии и Алтайского края.

Участниками мероприятия станут около 100 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли, общественного питания, а также фермеры, садоводы, владельцы личных подсобных хозяйств города и края.

Свою продукцию также предложат пчеловоды-пасечники из Емельяновского, Большемуртинского, Боготольского, Сухобузимского, Курагинского, Канского, Назаровского районов Красноярского края, а также Шипуновского и Бийского районов Алтайского края.

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Участники базара представят покупателям широкий ассортимент продуктов питания: хлеб, хлебобулочная, молочная продукция, свежее мясо, колбасы, кондитерские изделия, дикоросы, северная и морская рыба. Предприятия общественного питания предложат красноярцам выпечку, горячий чай, плов, шашлыки и сладости.

Также жители и гости города смогут приобрести на базаре изделия народных ремесел: керамические, деревянные и вязаные сувениры, одежду и предметы быта, картины и украшения.