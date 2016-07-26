«Простых соперников нет»: в Красноярске прошли футбольные матчи «Лиги чемпионов бизнеса»

8 ноября в манеже «Футбол-Арена «Енисей» прошли матчи пятого тура корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса» по футболу.

Как рассказали организаторы турнира, в дивизионе «А» произошла смена лидера. «Ассоциация дорожников Красноярья» переиграла «Бриз» — 4:2 и возглавила турнирную таблицу, в других встречах «Мир Красок» разгромил «Енисей» — 10:2, а «Красфарма» и «Гросс» сыграли вничью — 3:3.

«Доволен тем, как сложился матч. Последние игры получились не такими, как хотелось. Где-то мотивации не хватало, где-то сказался тяжелый график, мы же еще на город играем. В этом поединке выложились полностью, что и дало результат. Сами по себе красные карточки нашим игрокам обоснованы, оскорблять судью нельзя. Эмоции сказались. Они посчитали, что в эпизоде со вторым голом игрок „Бриза“ толкнул вратаря, не сумели сдержаться. Впрочем, мне тоже показалось, что мяч был забит не по правилам, хорошо, что он не помешал нашей победе», — рассказал Николай Павлушкин из «Ассоциации дорожников Красноярья».

В дивизионе «В» «РиноСервис» победил в пятый раз подряд, на этот раз «РС» оказался сильнее «Пегаса» — 3:2, ничейный счет 3:3 зафиксирован в поединке «Красэнерго» и «Рич Фэмили», «Арбан» превзошел АВМП — 4:3.

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«Сегодня качели получились. Соперник был хорош. Но и мы серьёзно настроились в отличие от прошлого поединка. Несмотря на серьезный отрыв лидера, мы ещё поборемся. Впереди второй круг, всё в наших руках. Вполне возможно, что „РиноСервис“ будет тоже терять очки в матчах, где этого никто не ждет», — поделился впечатлениями от игры Максим Шкумат из «Рич Фэмили».

В дивизионе «С» «Стальмонтаж» выиграл у «Аэропорта Емельяново» — 3:1, «Радиосвязь» добилась крупной победы над «СУЭКом» — 5:2, а «ЛДК» не оставил шансов «Горэлектротрансу» — 10:0.

«Всё здорово. В первом матче не хватило сыгранности, а затем стали побеждать. Простых соперников нет, но мы пока выглядим лучше, поэтому и идем на первом месте. Во втором круге оборотов сбавлять не собираемся, рассчитываем на чемпионство», — подвел итог матча Михаил Ковтунов из команды «Лесосибирский ЛДК № 1».

Фотографии предоставлены Агентством спортивных событий FAIR-PLAY