В красноярских магазинах больше всего некачественных молочных продуктов

В Красноярске среди некачественных продуктов больше всего молочной продукции. Данные исследования продуктов опубликовал красноярский Роспотребнадзор.

За 9 месяцев 2017 года специалисты проверили 2117 образцов продукции по микробиологическим, санитарно-гигиеническим и другим показателям. 8,7% всех исследованных образцов признали не соответствующим требованиям (184 пробы).

Среди них оказались 54 пробы молочной продукции, которую признали некачественной. Специалисты исследовали 321 образец «молочки» и забраковали 16,8% исследованных проб. В Роспотребнадзоре отметили, что это самый высокий показатель некачественной продукции. Например, среди мясной продукции он оказался гораздо ниже — проверку не прошли всего 6% (5 образцов из 81 пробы).

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По показателям фальсификации специалисты исследовали 167 проб продуктов питания, проверку не прошли 28 образцов (16,8%). Среди молочной продукции, которую Роспотребнадзор признал фальсифицированной, оказалась продукция ООО «Шкиф» (Новосибирск), ОАО «Саянмолоко» (Республика Хакасия), ИП Ильюхин (Иркутская область), ООО «Агрореконструкция (Иркутская область), ООО «КрасМол» (Красноярский край), ООО «Город Мастеров» (Свердловская область).