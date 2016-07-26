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Сошедший с маршрута автобус попал в ДТП на правобережье Красноярска
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Сошедший с маршрута автобус попал в ДТП на правобережье Красноярска

16 ноября 10:18
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В Красноярске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля. Фотографии с места происшествия в социальной сети опубликовал очевидец. По словам красноярца, автобус 71-го маршрута и автомобиль столкнулись на улице Волгоградской сегодня утром, 16 ноября.

Автобус 71 маршрута попал в ДТП на правобережье
Фото: vk.com/ghest_krsk24
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В ГИБДД Newslab.ru подтвердили факт аварии и уточнили, что люди при столкновении не пострадали: «Участники оформляют протокол самостоятельно».

Отметим, маршрут этого автобуса пролегает по левобережью Красноярска, от конечной остановки «Спортзал» в микрорайоне Зеленая Роща до конечной остановки «Поселок Таймыр» в Октябрьском районе. Как автобус оказался на правобережье, неизвестно, вероятно, ехал в гараж.

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