Красноярцам пообещали потепление на выходных до 0 °C

В предстоящий уик-энд жителей Красноярска ждет повышение температуры и снег. По данным синоптиков, с пятницы по воскресенье ветер будет дуть с юго-запада.

Температура начнет повышаться уже сегодня — после вчерашних 20-градусных морозов в пятницу уличные градусники покажут −6 °C. Напомним, до 3 часов дня пятницы в Красноярске действует режим «черного неба».

В ночь на субботу Гидрометцентр обещает до −9 °C, а днем в первый выходной — −1.. −2 °C и снег.

Самым теплым днем недели станет воскресенье: до −6 °C ночью и 0.. −1 °C днем. В последний выходной ожидается снег с дождем и усиление юго-западного ветра до 5 м/с.

Согласно предварительным данным, в начале следующей недели ветер сменит свое направление на западное и в городе снова похолодает — в будние дни синоптики прогнозируют −5.. −7 °C, а на выходных — снова 20-градусные морозы.