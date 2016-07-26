Доходы Ачинска увеличились на 35 миллионов рублей

За 10 месяцев 2017 года собственные доходы Ачинска превысили плановые показатели на 35 млн. рублей. При плане в 773 млн. рублей фактическое поступление доходов в бюджет составило составило 808 млн. рублей или 105% . Об этом на расширенном аппаратном совещании при главе города сообщила руководитель финансового управления администрации Софья Скобелева.

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Безвозмездные поступления от других бюджетов составили 1 млрд. 184 млн. рублей (уровень фактического исполнения — 100 %). Безвозмездные поступления составили 31 млн. рублей. За январь-октябрь 2017 года в бюджет города поступило доходов в объеме 2 млрд. 23 млн. рублей при плане в 1 млрд. 984 млн. рублей. Уровень фактического исполнения составил 102 %. Финансирование из бюджета произведено согласно утвержденному кассовому плану расходов в сумме 2 млрд. 120 млн. рублей.