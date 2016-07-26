Сергей Ерёмин подарил красноярским лицеистам модель самолета

В красноярском доме-лицее имени Хазрета Совмена на минувшей неделе прошла традиционная ярмарка ручной работы. Гостем мероприятия стал глава города Сергей Ерёмин, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Воспитанники дома-лицея представили на ярмарке более 100 поделок — новогодние игрушки, ёлки, поделки из природных материалов, картины и открытки, а также вязанные вещи и кружевные салфетки. Все это выполнено руками юных лицеистов.

«Я связала разноцветный шарф и изготовила куклу-тильду, которая приносит своему хозяину добрые события. Мы любим ярмарку за классную атмосферу и всегда её ждём, тщательно к ней готовимся. Сегодня все нарядились в русские народные костюмы, будем и петь, и танцевать. Ярмарка — это настоящий праздник», — рассказала воспитанница дома-лицея Настя.

В атриум дома-лицея пришли десятки красноярцев, желающих приобрести памятный подарок или сувенир. По приглашению лицеистов посетителем ярмарки стал и глава Красноярска Сергей Ерёмин. Восхищаясь творческими находками детей, мэр не удержался от приобретений.

«Всего и не перечислить... Новогодняя ёлка, красивые открытки, куклы, живописная картина, креативные мягкие коты, магнитики, вязаный коврик, даже носки шерстяные.... Просто хочется подарить детям радость, а когда дети улыбаются — это счастье. Здесь как в большой дружной семье. Я очень тронут творческими достижениями ребят, а особенно покорили вафли, постряпанные юными хозяйками, которые напомнили мне детство», — поделился впечатлениями Сергей Ерёмин и вручил воспитанникам дома-лицея памятный подарок — модель самолёта.

Материалы по теме Юные красноярцы поздравили известного мецената с днем рождения

Отметим, благодаря условиям, которые созданы в доме-лицее имени Хазрета Совмена, лицеисты имеют возможность развивать себя творчески. Для этого здесь действуют различные кружки. При этом программа дополнительного образования постоянно развивается: для детей создаются новые образовательные форматы, один из последних — школа тележурналистки. Юные журналисты также не остались в стороне от ярмарки. Её проведение станет одной из главных тем информационных материалов, равно как и тема подготовки к юбилею дома-лицея. В предстоящем году он отметит своё 15-летие.

«Уже сейчас коллектив дома-лицея и все ребята готовятся к этому событию. Мы планируем целый ряд мероприятий, первое из которых будет проведено весной — спартакиада среди воспитанников детских домов. Кроме того, начали готовить яркую концертную программу совместно с Институтом искусств, чтобы для ребят этот праздник запомнился надолго. Мы всегда стараемся придумывать что-нибудь новенькое, так и сегодня мы вновь удивляем своих гостей», — рассказывает директор дома-лицея Евгения Романенко.

По словам воспитанников, совершенно особые подарки с ярмарки они отправят Хазрету Совмену — создателю дома-лицея. Напомним, что содержание детского дома с момента его открытия и по настоящее время осуществляется за счёт благотворительного фонда всемирно известного мецената, почётного гражданина города Красноярска и Красноярского края Хазрета Совмена.