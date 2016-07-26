Тувинского охотника с травмированной ногой вывезли спасатели из Саян

Тувинские спасатели на снегоходе и вертолете добрались до сломавшего ногу охотника.
Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, 18 ноября к врачам республиканской больницы поступила информация о том, что в труднодоступной части Тоджинского района 47-летний охотник травмировал ногу. Мужчину необходимо было как можно скорее доставить в больницу, поэтому в воздух решили поднять вертолет.
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Экипаж вертолета санавиации предложил заручиться поддержкой спасателей, так как не был уверен в том, что рядом с охотничьей заимкой найдется место для посадки. Спасателям пришлось на снегоходе пробираться по заснеженной тайге к избушке и везти охотника к вертолету в специальных носилках.
Вся спасательная операция заняла около двух часов.
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