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Тувинского охотника с травмированной ногой вывезли спасатели из Саян
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Тувинского охотника с травмированной ногой вывезли спасатели из Саян

20 ноября 14:56
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Тувинские спасатели на снегоходе и вертолете добрались до сломавшего ногу охотника.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, 18 ноября к врачам республиканской больницы поступила информация о том, что в труднодоступной части Тоджинского района 47-летний охотник травмировал ногу. Мужчину необходимо было как можно скорее доставить в больницу, поэтому в воздух решили поднять вертолет.

Чтобы доставить мужчину от избушки до вертолета по тайге, спасатели взяли с собой снегоход
Фото: 17.mchs.gov.ru
Тоджинский район — труднодоступная гористая местность на северо-востоке Тувы
Фото: 17.mchs.gov.ru
Мужчину погрузили на специальные носилки...
Фото: 17.mchs.gov.ru
...и быстро отбуксировали до вертолета
Фото: 17.mchs.gov.ru
В Кызыле травмированного охотника передали врачам республиканской больницы
Фото: 17.mchs.gov.ru

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Экипаж вертолета санавиации предложил заручиться поддержкой спасателей, так как не был уверен в том, что рядом с охотничьей заимкой найдется место для посадки. Спасателям пришлось на снегоходе пробираться по заснеженной тайге к избушке и везти охотника к вертолету в специальных носилках.

Вся спасательная операция заняла около двух часов.

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