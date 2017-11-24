Перед Новым годом красноярцам напомнили о мерах предосторожности при употреблении алкоголя

В преддверии новогодних праздников специалисты красноярского частного наркологического центра рассказали о возросших рисках отравления некачественным алкоголем. По словам сотрудников центра, жертвами напитков «с градусом» всё чаще становятся не только люди, хронически зависимые от алкоголя, но и те, кто употребляет винно-водочную продукцию и пиво время от времени, в основном за праздничным столом.

«Ежегодно в период долгих новогодних праздников мы наблюдаем увеличение количества пациентов с алкогольными отравлениями; часто это не только последствия приема средств, которые вовсе не предназначены для приема внутрь („Боярышник“, „Вита-септ“), суррогатного виски и водки, но и отравления обычным, вполне качественным алкоголем. Причины самые разные: смешали с другими напитками, употребили при заболеваниях, при которых алкоголь противопоказан, подарили на праздник спиртное — оказалось некачественным, банально просто перепили дома или на корпоративе», — рассказала Ольга Бескровная, директор наркологического центра «Чистый город».

Как отмечают в клинике, в зависимости от тяжести состояния пациента, ему может быть назначено лечение прямо в центре, либо, по результатам оперативного обследования, он может быть отправлен в реанимацию в краевой наркологический диспансер (КНД), где имеется палата реанимации и интенсивной терапии.

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«Многие пациенты обращаются именно к нам, потому как лечение в нашем центре полностью анонимное, в то время как при обращении в диспансер пациентов ставят на учет, а это, в силу разных причин, для многих нежелательно. Разумеется, когда речь идет о критическом состоянии, мы принимаем решение отправить пациента в палату реанимации при КНД — здесь под угрозой уже жизнь человека, потому об анонимности вопрос не поднимается», — отмечает Ольга Бескровная.

Учитывая растущее количество обращений в клинику в период новогодних праздников, в «Чистом городе» приняли решение об увеличении количества койко-мест и повышении уровня комфорта для пациентов. Как пояснили в центре, на качестве обслуживания это никак не отразится, так как количество медицинского и обслуживающего персонала также было увеличено.