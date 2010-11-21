На Красноярск обрушится снегопад

Днем 22 ноября по центральным и южным районам Красноярского края ожидается сильный снег. На дорогах сохранится гололедица. Об этом жителей региона предупредили спасатели.

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По уточненным данным Среднесибирского УГМС, в среду в Красноярске будет облачно и пасмурно. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3-8 м/с, иногда возможны порывы до 13 м/с. Ночью уличные градусники будут показывать −4.. −6 °C, днем — −1.. −3 °C.

На портале gismeteo.ru уточняется, что сильный снег пройдет в Красноярске утром — ориентировочно, в 10 часов. Портал rp5.ru обещает красноярцам сегодня ночью и завтра утром обложной снег (1 см снега за 6 часов). По предварительным данным синоптиков, ситуация повторится и в четверг — в течение всего дня ожидается сильный обложной снег (4 см снега за 6 часов).

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