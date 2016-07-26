На социальную поддержку красноярцев потратят 3,8 млрд рублей

С 2018 по 2020 годы на социальную поддержку красноярцев из городского бюджета направят 3,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Эти средства направят на 21 меру социальной поддержки для разных категорий граждан. Среди них, например, адресная материальная помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, адресная материальная помощь одиноко проживающим пенсионерам на ремонт жилья, помощь многодетным семьям, инвалидам — колясочникам и одиноким мамам, впервые родившим ребёнка.

За счет бюджета города организуют отдых, оздоровление и реабилитацию детей-инвалидов, несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на социальном обслуживании в муниципальных учреждениях.

«В Красноярске создана эффективная система социальной защиты населения, — отмечает заместитель главы города Красноярска Сергей Кочан. — 40 тысяч красноярцев обслуживаются в муниципальных учреждениях города, 30 тысяч горожан ежегодно получают адресную материальную помощь за счёт средств бюджета Красноярска. Задача службы социальной защиты — используя имеющиеся ресурсы, учитывая наработанный опыт, не стоять на месте, развиваться, то есть отвечать требованиям времени, чтобы люди, оказавшиеся в сложной ситуации, могли своевременно получить поддержку».

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Помимо прочего, в Красноярске также продолжают повышать качество и доступность предоставления услуг по социальному обслуживанию. В этом году восемь организаций отрасли стали доступнее для маломобильных людей: в учреждениях оборудовали входные группы, установили внешние пандусы. Теперь помещения оснащены специальными информационными табло, кнопками вызова помощи и наклейками для маркировки прозрачных препятствий.

«Приоритетами отрасли в 2018 остаются оказание мер социальной поддержки нуждающимся гражданам и организация доступной среды для маломобильных людей. Качественная реализация прав граждан на социальное обслуживание — одна из основных задач отрасли. Необходимо отметить, что количество мер социальной поддержки жителей города в 2018 сохранится на уровне 2017 года. Благодаря дополнительным средства в размере 7,7 млн рублей на доставку городской службой „Социальное такси“ участников (инвалидов) Великой Отечественной войны и инвалидов, имеющих ограничения способности к передвижению, к социально значимым объектам, эта услуга для данных категорий будет бесплатной. Важно, что теперь служба работает с 8:00 до 22:00 с понедельника по субботу включительно», — рассказала Наталья Береговая, руководитель главного управления социальной защиты населения Красноярска.