Проспект Мира в Красноярске перекроют почти на месяц

В Красноярске на проспекте Мира ограничат движение почти на месяц. Информация об этом появилась на сайте городской администрации. Сообщается, что перекрытие нужно для установки опор уличного освещения.

Как рассказала Newslab.ru пресс-секретарь департамента городского хозяйства, движение на проспекте действительно ограничат, однако точные сроки назвать пока никто не может: «Подрядчик работ — компания „СпецПромПроект“ — обратился в мэрию, чтобы им разрешили ограничить движение на центральной улице. Разрешение действует с 21 ноября по 15 декабря, однако когда именно подрядчик будет перекрывать дорогу, пока точно не известно. Они проведут совещание, по результатам которого назовут конкретные даты. О сроках перекрытия мы сообщим дополнительно».

В мэрии добавили, что движение будут перекрывать не полностью: «Это будут участки не более 50 метров по правой полосе. Скорее всего, подрядчик пойдет от железнодорожного вокзала в сторону БКЗ, во время работ для автомобилистов установят дополнительные дорожные знаки».

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Напомним, новые опоры уличного освещения устанавливают на проспекте в рамках капитального ремонта центральной улицы Красноярска. Они должны были появиться ещё в конце октября, однако в ноябре стало известно, что подрядчик не успевает завершить работы в срок. Тогда в мэрии сообщили, что новые опоры привезут в город к 15 ноября, после чего рабочие начнут их устанавливать.