Фирменные поезда Красноярской магистрали поменяют расписание

Популярные фирменные поезда «Енисей» и «Красный Яр» будут курсировать круглогодично, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

10 декабря, в 00:00 по московскому времени, вступает в силу новый график движения поездов дальнего следования на 2017/2018 год. При его формировании учтены многочисленные пожелания пассажиров. На Красноярской железной дороге изменения коснулись, в первую очередь, фирменных поездов.

Так, фирменный поезд № 55/56 «Енисей» сообщением Красноярск — Москва, который в 2018 году отмечает свое 25-летие, в новом сезоне будет курсировать по своему прежнему маршруту — через станции Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Киров, Нижний Новгород (в 2015 году маршрут поезда был изменен и проходил через Казань, Арзамас, Муром).

Ранее фирменный поезд выводился из расписания на периоды низкого пассажиропотока, теперь он вновь будет ходить круглогодично. Из Красноярска состав будет отправляться по четным числам, из Москвы — по нечетным. Изменится и место прибытия в столицу — в новом сезоне конечной точкой маршрута фирменного поезда «Енисей» станет Ярославский вокзал (ранее — вокзал Москва Казанская).

Фирменный поезд № 85/86 «Красный Яр» сообщением Красноярск — Новосибирск с 11 декабря будет курсировать по нечетным числам.

Без изменений останется расписание скорых поездов № 67/68 сообщением Абакан — Москва и № 124/123 сообщением Абакан — Красноярск, пользующихся высоким спросом у пассажиров КрасЖД. Они, как и прежде, будут ходить ежедневно. Поезд № 606/605 сообщением Красноярск — Карабула с 10 декабря будет курсировать ежедневно (взамен отмененного поезда № 616/615 отправлением из Красноярска по воскресеньям, из Карабулы — по пятницам).

В полном объеме сохранится курсирование «южных» поездов магистрали. В зимний период скорый поезд № 128/127 сообщением Красноярск — Адлер будет отправляться из Красноярска по средам и воскресеньям; скорый поезд № 129/130 до Анапы — по четвергам. В апреле, вслед за сезонным повышением спроса частота рейсов будет наращиваться. Летом уехать на курорты Черноморского побережья жители региона смогут в любой день недели.

Поезд № 348/347 сообщением Красноярск — Северобайкальск с 10 декабря будет курсировать через день, по четным числам.

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Оформить проездной документ на любое направление пассажиры могут в кассах, через официальный сайт ОАО «РЖД», мобильное приложение «РЖД пассажирам», а также с помощью транзакционных терминалов самообслуживания (ТТС) на железнодорожном вокзале Красноярска.

Телефон Единого справочного информационно-сервисного центра ОАО «РЖД», по которому можно узнать расписание движения поездов дальнего следования — 8-800-775-00-00.