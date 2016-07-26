В Красноярске к зиме обновили стадион в Ветлужанке

Красноярцы этой зимой смогут кататься на обновленном стадионе в Ветлужанке (ул. Гусарова, 56), сообщили в пресс-службе администрации Октябрьского района.

В этом году ледовый стадион в микрорайоне Ветлужанка не просто отреставрирован, а практически выстроен заново. Здесь заменили бетонную основу на современную прочную конструкцию — габионы, установили по всей площадке новые ограждения, расширили и площадь спортивного сооружения. На всеработы затрачено более 4 млн рублей.

На спортивном объекте уже закончили все строительные работы, проведена уборка площадки, осталось дождаться хорошего снежного покрова и устойчивых отрицательных температур для заливки. Специалисты школы конькобежного спорта рассказали, что к открытию зимнего сезона, который состоится 1 декабря, площадка будет полностью готова и примет красноярцев.

«Мы уже начали подготавливать наш современный стадион к зимнему сезону. Чтобы лёд был более качественным, необходимо набраться терпения и подождать, когда несколько слоев снега покроют всю площадь стадиона, при этом заливаться будет каждый из снежных слоев. Такая система позволит „нарастить“ более качественный лёд, необходимый для успешных занятий, как для спортсменов, так и гостей. К слову, график посещения уже сформирован, дети нашей школы будут заниматься на площадке в будние дни до вечера, а жители смогут покататься в вечернее время в рабочие дни и в выходные», — рассказал директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» Александр Конев.

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«Спортивные объекты Октябрьского района готовы к работе в зимнем сезоне. Здесь, на Гусарова, 56, за летний период проведён большой объём работ, сейчас это современный спортивный объект, способный принять более 250 посетителей за вечер. Постепенно в нашем районе развиваются и преображаются спортивные объекты, каждый из них функционирует как летом, так и в зимний период, что способствует развитию массового спорта и приобщению красноярцев к здоровому образу жизни», — подчеркнул руководитель администрации Октябрьского района Владимир Мелехин.

Добавим, что этой зимой в Красноярске для жителей откроют 199 ледовых площадок, где можно будет покататься на коньках и поиграть в хоккей.