Минусинский инспектор пойдет под суд за прогулы осужденных

В Красноярском крае сотрудника минусинской исправительной инспекции заподозрили в превышении служебных полномочий. Это ведомство следит за людьми, приговоренными к обязательным и исправительным работам, а также за осужденными условно.

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, с февраля по октябрь 2016 старший инспектор не следил за тем, как выполняют обязательные работы 9 осужденных. При этом мужчина подделывал документы вопреки служебным обязанностям. Он изготавливал и приобщал к личным делам данных осужденных справки и табеля учета рабочего времени, в которых содержались недостоверные сведения об отбывании наказания. Фактически осужденные не выполняли обязательные работы, назначенные судом.

Как рассказали Newslab.ru в прокуратуре, в настоящее время не установлено, получал ли инспектор вознаграждение от этих осужденных.

Прокуроры передали в суд уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Мужчине грозит штраф до 80 тысяч или лишение свободы до 4 лет.