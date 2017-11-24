Красноярским пенсионерам увеличат прожиточный минимум

Пенсионерам Красноярского края увеличат прожиточный минимум. Соответствующий законопроект накануне поддержали депутаты Законодательного Собрания края.

Ежегодно регионы России обязаны устанавливать величину прожиточного минимума пенсионера на соответствующий финансовый год, чтобы можно было определить размер социальной доплаты к пенсии, который предусмотрен федеральным законодательством.

По словам и.о. министра экономического развития и инвестиционной политики региона Михаила Васильева, если прожиточный минимум пенсионера в регионе не превышает среднероссийский уровень, то доплата производится за счет средств федерального бюджета.

В Красноярском крае предлагается установить величину как раз на среднероссийском уровне — 8 726 рублей, что на 2,2 % больше, чем в прошлом году. Таким образом, доплата к пенсии будет производиться за федеральные деньги и не потребует расходов регионального бюджета.

Материалы по теме В крае хотят увеличить прожиточный минимум

В ходе обсуждения законопроекта представители экспертно-правового управления краевого парламента высказали замечание по поводу позднего внесения законопроекта. Михаил Васильев сообщил, что это было вызвано запоздалым получением прогноза социально-экономического развития РФ, который предоставило Минэкономики.

После некоторых уточнений председатель комитета по бюджету и экономической политике Законодательного Собрания края Егор Васильев предложил одобрить законопроект в двух чтениях. Парламентарии поддержали это решение.