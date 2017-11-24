Женщины Красноярского края живут дольше мужчин

Средняя продолжительность жизни женщин в Красноярском крае составляет 75,5 лет, тогда как мужчин — 64,3 года. Об этом сообщил Красноярскстат.

Средний же возраст представительниц слабого пола в крае составляет 40,4 года, а мужчин — 35,6.

Всего на начало 2017 года в крае жили более 1,5 млн женщин, что составляет 53,3 % от общей численности населения.

Большая часть из них (78 %) проживала в городах. Остальные — в сельской местности.

В 2016 году в Красноярском крае было заключено 20 856 браков, а за девять месяцев этого года уже 17 862. Это на 8 % больше, чем за тот же срок годом ранее.

При этом, количество рожденных в крае детей в 2016 году снизилось на 3,3 %, составив 39 828 малышей. А вот средний возраст, когда женщина решается родить увеличился на два года за последние 10 лет.