У «руководителя правового отдела» со скандалом забрали кроссовер за миллионный долг (видео)

В Красноярске должница по кредитам и налогам скандалила с приставами, чтобы не отдавать им кроссовер Hyundai.

Как рассказали в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю, женщина должна больше миллиона рублей — это задолженность по кредиту и не уплаченные налоги. Суд Советского района Красноярска вынес постановление об аресте имущества предпринимателя еще в январе 2017 года, но до последнего времени женщина успешно скрывалась от приставов.

Накануне представители службы заблокировали автомобиль должницы во дворе и попытались ознакомить ее с постановлением о возбуждении административного производства, но столкнулись с яростным сопротивлением. Женщина сначала начала угрожать, что отбуксирует автомобиль приставов, который мешает ей проехать, а затем заявила, что с незнакомым приставом она разговаривать не будет.

«Я руководитель правового отдела. Мы защищаем граждан вот от таких вот приставов, которые приходят... Важничает ходит, а сама даже нашивку свою не видела, фашистскую на своей форме», — заявила должница.

После этого женщина начала требовать предъявить ей доверенности всех участников ареста и заявила, что ее не устроила печать в удостоверении пристава, которая, по ее мнению «не соответствует ГОСТу». Предприниматель несколько раз повторила, что приставы могут искать себе новую работу, потому что она пожалуется на них руководству.

В пресс-службе отметили, что приставы проявили выдержку и самообладание, что провоцировало женщину на еще большее раздражение. «Процедура ареста и передача имущества на ответственное хранение взыскателю была проведена, а автомобиль перемещен к месту стоянки до оценки и передачи на реализацию», — пояснили в пресс-службе.

Не исключено, что женщине придется не только выплатить свои долги, но и ответить за то, что она препятствовала работе приставов и пыталась применить насилие к представителям власти.