Енот из «Роева ручья» стала героиней снежной фотосессии

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» показали радующегося снегу енота.
Снег, который шел в Красноярске три дня, добавил проблем городским дорожникам, осложнил дорогу для автомобилистов и стал причиной многих аварий. За лопату даже взялся первый заместитель главы города Владислав Логинов.
В «Роевом ручье» работники тоже вынуждены были постоянно чистить дорожки, но выпавший снег понравился питомцам зоопарка.
«Пока сотрудники парка убирают сугробы, животные радуются наступившей зиме. Енотик Майя с удовольствием купается в пушистом снегу», — отметили в пресс-службе.
Первый заместитель главы Красноярска
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