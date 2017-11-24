Енот из «Роева ручья» стала героиней снежной фотосессии

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» показали радующегося снегу енота.

Снег, который шел в Красноярске три дня, добавил проблем городским дорожникам, осложнил дорогу для автомобилистов и стал причиной многих аварий. За лопату даже взялся первый заместитель главы города Владислав Логинов.

В «Роевом ручье» работники тоже вынуждены были постоянно чистить дорожки, но выпавший снег понравился питомцам зоопарка.