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Енот из «Роева ручья» стала героиней снежной фотосессии
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Енот из «Роева ручья» стала героиней снежной фотосессии

25 ноября 12:17
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В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» показали радующегося снегу енота.

Снег, который шел в Красноярске три дня, добавил проблем городским дорожникам, осложнил дорогу для автомобилистов и стал причиной многих аварий. За лопату даже взялся первый заместитель главы города Владислав Логинов.

В «Роевом ручье» работники тоже вынуждены были постоянно чистить дорожки, но выпавший снег понравился питомцам зоопарка.

Еноту Майе снегопад, который шел в Красноярске три дня понравился
Фото: vk.com/roevruchey
Она с большим интересом лазила по сугробам
Фото: vk.com/roevruchey
Изучала снег...
Фото: vk.com/roevruchey
...следы и запахи на нем
Фото: vk.com/roevruchey
Но до своего вольера Майя все же решила добраться не пешком, а на руках у сотрудника парка
Фото: vk.com/roevruchey

«Пока сотрудники парка убирают сугробы, животные радуются наступившей зиме. Енотик Майя с удовольствием купается в пушистом снегу», — отметили в пресс-службе.

Логинов Владислав Анатольевич
Логинов Владислав Анатольевич
Первый заместитель главы Красноярска

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