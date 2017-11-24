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Красноярцам покажут прощание с Дмитрием Хворостовским в прямом эфире
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Красноярцам покажут прощание с Дмитрием Хворостовским в прямом эфире

27 ноября 10:51
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В Большом концертном зале красноярской филармонии покажут церемонию прощания с Дмитрием Хворостовским.

Дмитрий Хворостовский
Фото: meloman.ru

Сегодня в Москве пройдет прощание с Дмитрием Хворостовским. Церемония пройдет в Концертном зале имени Чайковского Московской филармонии, а также будет транслироваться на сайте. Начнется прощание в 11:00 по московскому времени.

Как сообщила министр культуры Красноярского края Елена Мироненко, для красноярских поклонников творчества Дмитрия Хворостовского в Большом концертном зале организуют прямую трансляцию прощания.

Напомним, уроженец Красноярска Дмитрий Хворостовский умер в Лондоне 22 ноября в возрасте 55 лет от опухоли мозга. С болезнью он боролся больше двух лет.

По завещанию певца его тело кремируют. Одну капсулу захоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, а вторую привезут в Красноярск. Когда это произойдет и где именно похоронят прах Дмитрия Хворостовского в родном городе пока не сообщается.

Хворостовский Дмитрий Александрович
Хворостовский Дмитрий Александрович
Советский, российский, британский оперный певец-баритон. Народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки
Мироненко Елена Николаевна
Мироненко Елена Николаевна
И.о. министра культуры Красноярского края

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