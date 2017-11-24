Красноярцам покажут прощание с Дмитрием Хворостовским в прямом эфире

В Большом концертном зале красноярской филармонии покажут церемонию прощания с Дмитрием Хворостовским.

Сегодня в Москве пройдет прощание с Дмитрием Хворостовским. Церемония пройдет в Концертном зале имени Чайковского Московской филармонии, а также будет транслироваться на сайте. Начнется прощание в 11:00 по московскому времени.



Как сообщила министр культуры Красноярского края Елена Мироненко, для красноярских поклонников творчества Дмитрия Хворостовского в Большом концертном зале организуют прямую трансляцию прощания.

Напомним, уроженец Красноярска Дмитрий Хворостовский умер в Лондоне 22 ноября в возрасте 55 лет от опухоли мозга. С болезнью он боролся больше двух лет.

По завещанию певца его тело кремируют. Одну капсулу захоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, а вторую привезут в Красноярск. Когда это произойдет и где именно похоронят прах Дмитрия Хворостовского в родном городе пока не сообщается.