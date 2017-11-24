В Хакасии нерасторопный рыбак переплыл на льдине залив водохранилища

В Хакасии спасли рыбака со льдины, на которой он переплыл Знаменский залив Красноярского водохранилища.

Как пояснили в пресс-службе управления МЧС Хакасии, любители подледной рыбалки вторую неделю подряд «проверяют» готовность спасателей к реагированию на чрезвычайные ситуации. На прошлой неделе чуть не погиб рыбак-одиночка, на спасение которого подняли спасателей из Хакасии и Красноярского края. Вчера сразу несколько человек решили испытать свою судьбу и вышли на тонкий лед в Знаменском заливе.

«Когда льдина начала откалываться, все с нее спрыгнули, а один рыбак не успел. Его коллеги тут же вызвали нас. Ветром горе-рыбака унесло к противоположному берегу. Там его льдина начала крошиться. Месиво из мелких льдин не позволяло ему выйти на сушу или добраться до надежного льда», — рассказал спасатель Александр Барковский.

Информацию о происшествии спасатели сразу передали в Боградскую районную больницу, чтобы готовились к приему пациента, а также экипажу вертолета Ми-8, который базируется в Абакане. Однако применять авиацию не пришлось — до мужчины спасатели добрались при помощи лодки. От госпитализации рыбак отказался, состояние его спасатели оценили как удовлетворительное.

Спасатели отметили, что счет «мамонтятам», уплывающим на льдинах, в этом году открыли рекордно рано. Лед на водохранилище еще очень тонкий — местами он достигает лишь 3-5 см, а 15-минутное пребывание человека в ледяной воде может привести к смерти. Поэтому спасатели призвали рыбаков не рисковать.