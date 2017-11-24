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Toyota снесла забор после аварии в центре Красноярска
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Toyota снесла забор после аварии в центре Красноярска

29 ноября 9:46
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В центре Красноярска в результате ДТП автомобиль снес секцию забора. Фотографии с места происшествия опубликовали в социальной сети очевидцы.

На кадрах видно, что машины столкнулись на перекрестке улиц Мира и Вейнбаума. От удара один из автомобилей вылетел с проезжей части и снес секцию забора перед магазином «Шериф» (проспект Мира, 80 — Вейнбаума, 28).

Как рассказали Newslab.ru в ГИБДД, автомобили столкнулись накануне вечером, 28 ноября: «Водитель за рулем Toyota ехал на красный и столкнулся с автомобилем Nissan March». По предварительным данным, в аварии никто не пострадал, оба водителя были трезвые.

В центре Красноярска произошло ДТП с двумя автомобилями
Фото: vk.com/kraschp
Водитель Toyota проехал на красный
Фото: vk.com/kraschp
В результате столкновения люди не пострадали
Фото: vk.com/kraschp

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В комментариях красноярцы посмеялись над происшествием. Часть пользователей предположила, что таким образом водитель исполняет распоряжение главы Красноярска и убирает заборы: «Демонтаж оградок начался».

Другие комментаторы предположили, что таким образом водитель решил припарковать автомобиль: «Дефицит парковочных мест, вот один и запарковался на тротуар».

Также горожане заявили, что установленные заборы не эффективны, так как не спасут пешеходов в случае подобного ДТП.

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