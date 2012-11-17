В красноярских автобусах можно будет рассчитаться банковскими картами

Пассажиры общественного транспорта в Красноярске смогут оплачивать проезд с помощью банковских карт. Это следует из ответа регионального министерства транспорта, опубликованного в соцсетях красноярским активистом Русланом Руденко.
По словам чиновников, сейчас прорабатывается возможность внедрения дополнительного функционала для используемых сегодня мобильных транспортных терминалов, который и позволит расплачиваться в автобусах картами банков.
Сроки внедрения новшества — 1 июля 2018 года.
Сейчас безналичный расчет в красноярском общественном транспорте возможен лишь с помощью социальных и транспортных карт. Всего их выдано около 1 млн штук.
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