Капсулу с частью праха Хворостовского доставили в Красноярск

29 ноября в Красноярск из Москвы привезли капсулу с частью праха известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. Он сам завещал, чтобы его прах разделили на две части и захоронили в Москве и на родине — в Красноярске.

«Капсула доставлена в Красноярск. Родственники получили уведомления. Теперь будем ждать официальной церемонии захоронения после того, как все вопросы будут урегулированы», — цитирует ТАСС министра культуры Красноярского края Елену Мироненко.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни. Последний 2,5 года он боролся с опухолью мозга. Прощание с оперным певцом прошло 27 ноября в Концертном зале имени Чайковского Московской филармонии. После тело певца кремировали. Часть праха 28 ноября захоронили в Москве на Новодевичьем кладбище, а вторую часть сегодня привезли в Красноярск.

Ранее власти Красноярского края заявляли, что церемония захоронения состоится только после того, как будет определено место увековечивания памяти оперного певца. Его имя могут присвоить институту искусств или Театру оперы и балета, где он начинал свою карьеру. Также рассматривается вариант назвать его именем Большой концертный зал, где он дал последний концерт в России, или создать на набережной Енисея мемориальный комплекс. «До этого капсула с частью его праха будет находиться на ответственном хранении в специализированном учреждении», — уточняет ТАСС.

Однако накануне друг Хворостовского Павел Астахов заявил, что вопрос с захоронением в Красноярске якобы уже решен — с его слов, вторую урну заложат в основу будущего мемориала Дмитрия Хворостовского на набережной реки Енисей.

В соответствии с Последней Волей Дмитрия и по согласованию с Семьей, второй ковчег передан Делегации Красноярского края. Он будет доставлен в Красноярск с соответствующими почестями и заложен в основу будущего Мемориала Д. А. Хворостовского на набережной р. Енисей. #дмитрийхворостовский Публикация от Павел Астахов (@rfdeti) Ноя 28 2017 в 3:56 PST