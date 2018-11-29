Хворостовского посмертно выдвинули на премию Grammy

Всемирно известный оперный певец из Красноярска Дмитрий Хворостовский посмертно выдвинут на музыкальную премию Grammy в категории «Лучший классический сольный альбом» за диск «Свиридов: Отчалившая Русь», записанный на стихи Сергея Есенина совместно с пианистом Константином Орбеляном. Список номинантов накануне опубликовали на официальном сайте награды.

Юбилейная 60-я церемония вручения премии Grammy, которая считается высшей наградой в области музыки в США, состоится 28 января 2018 года в Нью-Йорке. Ранее Хворостовского уже номинировали на «Грэмми» — в последний раз в 2008 году.

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Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни. Последний 2,5 года он боролся с опухолью мозга. Прощание с оперным певцом прошло 27 ноября в Концертном зале имени Чайковского Московской филармонии. После тело певца кремировали. Часть праха 28 ноября захоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. Вторую капсулу передадут делегации из Красноярска, откуда был родом Хворостовский.

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