Александр Усс рассказал о месте захоронения урны с прахом Дмитрия Хворостовского

Власти Красноярского края еще не решили, где разместить урну с прахом Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщило сегодня агентство ТАСС.

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Прощание с Дмитрием Хворостовским прошло сегодня в Концертном зале имени Чайковского Московской филармонии. Церемонию транслировали на большом экране в Красноярской филармонии. После прощания тело певца кремируют. Завтра часть праха захоронят в Москве на Новодевичьем кладбище, а вторую капсулу передадут делегации из Красноярска.

Присутствовавший на церемонии прощания и.о. губернатора края Александр Усс сообщил журналистам, что власти пока не определились с тем, где захоронят прах певца в родном городе.

«Сейчас по инициативе общественности, его друзей, близких рассматриваются разные варианты увековечивания имени Хворостовского. Речь идет о присвоении его имени институту искусств, который он заканчивал, или Театру оперы и балета, где он начинал свою карьеру. Есть вариант назвать его именем Большой концертный зал, где он дал последний концерт в России, или создать на набережной Енисея мемориальный комплекс», — рассказал Александр Усс.

Решение о выборе объекта примут с учетом пожеланий родных и близких певца, а также общественности. Этот процесс займет, по мнению главы региона, около месяца. Именно в него поместят капсулу с прахом.