Дайджест Newslab.ru: Драка подростков и тату-демонтаж

Радуйтесь! Сегодня стало известно, что жители Красноярского края получают больше других сибиряков. Разница невелика, но сам факт очень приятен!

«Ради жизни на Земле»: как устроено гинекологическое отделение краевого центра охраны материнства и детства На сегодняшний день центр является главным звеном в многоуровневой системе оказания высокотехнологичной медицинской помощи женщинам и детям. Это ведущее учреждение здравоохранения в системе охраны здоровья матери и ребенка. Ежедневно из других больниц сюда поступают пациентки высокой группы риска со всего Красноярского края. Нам удалось побывать в стенах медицинского учреждения и узнать, чем оно отличается от больниц Красноярска и региона в целом.

«Мой бизнес мне приснился»: история директора красноярской компании по вывозу мусора Каждый человек рано или поздно задумывается о «своем деле». Для многих оно так и остается «прожектом», некоторые начинают, но не доводят его до конца, и только единицы достигают заветной цели — создают собственный бизнес. Директор группы компаний «Кашалот» Илья Ильин идею для своего дела... увидел во сне. Спустя годы его бизнес не только успешно развивается, но и преследует миссию изменить общественное сознание в части обращения с мусором. Newslab.ru побеседовал с предпринимателем.

«С глаз долой»: как удалить татуировку в Красноярске. Набить золотые купола во всю спину или решиться на татуаж бровей — дело нехитрое. Вернуть коже девственную чистоту после неудачной татуировки — куда сложнее. Куда бежать и что делать, если душа требует перемен, а татуировка — немедленного сведения. Ответ на эти вопросы и не только — в нашей подробной инструкции.

Терапия, способы защиты и усыновление: топ-5 вопросов о ВИЧ и СПИД. Newslab.ru подвел итоги онлайн-приемной, посвященной вопросам ВИЧ и СПИД. Читатели задали врачу-инфекционисту Олесе Новиковой и медицинскому психологу Валентине Фроловой свои вопросы. Ответы на самые популярные из них — в нашем материале.

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