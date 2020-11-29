Красноярцы проголосовали против нового проекта застройки Академгородка и центра города (видео)

Красноярцы на публичных слушаниях вечером 28 ноября проголосовали против предложенного властями масштабного проекта застройки левого берега — от Удачного и Академгородка до центра города и Взлётки. Однако это не означает, что он не будет принят.

Из 497 зарегистрировавшихся для голосования горожан «за» проект высказались лишь шестеро, 146 — «против», еще 177 участников проголосовали против, письменно обосновав свое мнение и предложив другие варианты развития территории.

Всего на слушания в зале ГорДК собралось более семисот человек: зрительный зал, включая балкон, был переполнен. Зарегистрироваться смогли не все: организаторы не стали дожидаться опаздывающих из-за пробок горожан и завершили регистрацию после 18 часов.

Масштабный проект включает 16 территорий новой застройки:

район «Удачный»

санаторий «Енисей»

пос. Горный

район Академгородок

жилой комплекс «Орбита»

жилой район «Николаевский — Реставрация»

жилой район «Николаевский »

жилой район «Западный»

«Исторический центр»

район «Качинский»

район «Комбайновый завод»

район улиц Шахтёров — Спандаряна (территория фабрики пианино «Енисей»)

район ул. Взлётная — Партизана Железняка

район ул. Молокова −78 Добровольческой Бригады

район «СФУ»

район рынков «Енисейского» и «Южного»

Публичные слушания продлились более трех часов, горожане требовали убрать из проекта уничтожение городских лесов и снизить высоту новостроек, выясняли количество подлежащих вырубке деревьев и точные сроки сноса своих дач — на эти вопросы окончательного ответа пока нет; критиковали пренебрежение вопросами экологии при разработке планов застройки. Некоторые красноярцы, возмущенные действиями властей, выбегали на сцену, откуда их выводили силами полиции.

Обсуждение проекта продлится до 5 декабря. Все желающие ещё могут подать свои предложения в письменном виде, а мэрия будет обязана учесть их.

Проект планировки будет регулировать правила застройки этой части Красноярска как минимум на ближайшие 15 лет. Этот документ лишит застройщиков возможности вести хаотичную точечную застройку без инфраструктуры: школ, детсадов и поликлиник.

Документ будет принят в любом случае, но для того, чтобы он учитывал мнение и интересы большинства красноярцев, им следует подавать свои конструктивные предложения, а не просто выступать против.

Письменные предложения и замечания принимают в мэрии до 5 декабря включительно по адресу: Красноярск, ул. Карла Маркса, 95, 2 этаж (единая канцелярия), тел. (391) 226-19-32, 226-19-41. При себе нужно иметь паспорт. Бланк для голосования и предложений можно заполнить на месте или заранее, скачав его с сайта мэрии.