Девять человек попали в больницу после столкновения автобуса с лесовозом в Лесосибирске

На севере Красноярского края пассажирский ПАЗ столкнулся с лесовозом.

Как сообщили в дорожной полиции, авария произошла сегодня на 269 км автодороги «Красноярск — Енисейск» в Лесосибирске. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ врезался в лесовоз, который ехал перед ним.

«В результате ДТП пострадал водитель и 8 пассажиров маршрутки. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии», — пояснили в пресс-службе.

Госавтоинспекторы обеспечивают беспрепятственный проезд автотранспорта на месте ДТП.

Очевидцы происшествия рассказали, что водитель грузовика решил повернуть, о чем предупредил других участников движения при помощи поворотника. Но двигавшийся следом водитель автобуса отвлекся и не заметил затормозивший лесовоз.