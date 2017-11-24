Бесплатное тестирование на ВИЧ и фестиваль науки: пятница в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые пройдут в Красноярске в пятницу, 1 декабря.

Первый день календарной зимы принесет красноярцам похолодание. Температура опустится до −10°C, будет пасмурно и небольшой снег. Как и всю прошедшую неделю.

1 декабря красноярцы смогут бесплатно проверить себя на ВИЧ. Пункты экспресс-тестирования будут работать с 11:00 до 13:00 в зале ожидания железнодорожного вокзала Красноярска (ул. 30 июля, 1) и с 17:00 до 19:00 в ТРЦ «Комсомолл» (ул. Белинского, 8). Все желающие смогут узнать свой ВИЧ-статус в течение 15 минут.

В пятницу в Красноярске стартует Всероссийский фестиваль NAUKA 0+. Это масштабный просветительский проект, который проходит в Красноярске ежегодно. Там будет много выставок, площадок, публичных лекций и разные другие познавательные мероприятия. Красноярцев всех возрастов ждут в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход свободный. Обо всех лекциях и площадках фестиваля можно почитать здесь.

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А ещё 1 декабря — это всероссийский день хоккея. И сегодня красноярский «Сокол» начнет домашнюю серию игр чемпионата высшей хоккейной лиги. Красноярцы сыграют с одной из самых ярких команд чемпионата — «СКА-Невой». Коллектив из Санкт-Петербурга весьма сильный, поэтому игра ожидается очень сложной и увлекательной. Матч начнется в 19:00 в ледовом дворце «Арена. Север» (ул. 9 Мая, 74). Выезжайте заранее — на входе в здание придется проходить контроль.