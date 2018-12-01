«Мавр» оштрафовали за опасную колбасу и сосиски

В Красноярске Россельхознадзор оштрафовал агропромышленное предприятие «Мавр» за опасную продукцию. В течение недели специалисты изъяли со склада предприятия на ул. Пограничников, д. 9 почти 7 тонн мясных изделий.

Напомним, в начале октября под Красноярском обнаружили очаг африканской чумы свиней. Чтобы не допустить распространения заболевания, специалисты Россельхознадзора проводили плановые рейды. С 23 по 30 октября на территории предприятия в Красноярске нашли 6941 кг опасной колбасы, сосисок и шашлыка из свинины.

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Владельцы не смогли предъявить ветеринарные документы на продукцию, также на ней отсутствовала маркировка производителя. Все 7 тонн продуктов уничтожили.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе Россельхознадзора, в отношении ООО АПК «Мавр» провели расследование, по итогам которого назначили административные штрафы: «Юридическое лицо заплатит штраф 10 тысяч рублей, должностное — 3 тысячи», — уточнили в пресс-службе.