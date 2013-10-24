«Угрозы больше нет»: в Красноярском крае победили чуму свиней

В селе Зыково Красноярского края полностью ликвидировали очаг заражения африканской чумы свиней. Напомним, вспышку заболевания зафиксировали на подворье фермерского хозяйства под Красноярском 5 октября.

«Карантин пока не снят, мероприятия по дезинфекции все ещё проводятся», — рассказали Newslab.ru в пресс-службе Россельхознадзора. Чтобы предотвратить распространение опасного вируса, пришлось уничтожить полторы тысячи свиней, это все поголовье фермы.

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Также специалисты уничтожили постройки, в которых содержались зараженные животные.

«На въезде в Зыково были выставлены посты, которые проверяли автомобилистов, сейчас их убрали», — добавили в Россельхознадзоре.

Угрозы заражения и распространения уже нет. Тем не менее, когда карантин будет снят, определит специальная комиссия. Специалисты пока не могут сказать, когда это будет.