Рысь может попасть в Красную книгу Красноярского края (видео)

Обитающих на территории «Столбов» рысей могут внести в Красную книгу Красноярского края.

Как сообщили в пресс-службе заповедника, рысь обыкновенная находится у них под наблюдением с 2013 года. Кошки достаточно скрытные, поэтому изучать их поведение и места обитания ученым помогают фотоловушки. Техника позволила выяснить, что на «Столбах» живет три взрослых особи. В этом году камеры зафиксировали пополнение — два котенка гуляли по лесу под присмотром мамы.

В пресс-службе отметили, что эти животные живут в крае не только на охраняемых территориях, но и на общедоступных охотничьих угодьях. В отличие от заповедника, рыси там находятся в опасности — таежные кошки часто попадают в браконьерские петли. В пресс-службе рассказали, что на совещании в правительстве края приняли решение провести оценку необходимости внесения рыси обыкновенной в Красную книгу Красноярского края.