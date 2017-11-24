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Рысь может попасть в Красную книгу Красноярского края (видео)
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Рысь может попасть в Красную книгу Красноярского края (видео)

1 декабря 12:52
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Обитающих на территории «Столбов» рысей могут внести в Красную книгу Красноярского края.

Как сообщили в пресс-службе заповедника, рысь обыкновенная находится у них под наблюдением с 2013 года. Кошки достаточно скрытные, поэтому изучать их поведение и места обитания ученым помогают фотоловушки. Техника позволила выяснить, что на «Столбах» живет три взрослых особи. В этом году камеры зафиксировали пополнение — два котенка гуляли по лесу под присмотром мамы.

Рыси на "Столбах"

Видео: zapovednik-stolby.ru

В пресс-службе отметили, что эти животные живут в крае не только на охраняемых территориях, но и на общедоступных охотничьих угодьях. В отличие от заповедника, рыси там находятся в опасности — таежные кошки часто попадают в браконьерские петли. В пресс-службе рассказали, что на совещании в правительстве края приняли решение провести оценку необходимости внесения рыси обыкновенной в Красную книгу Красноярского края.

Фотоловушки позволили выяснить, что на «Столбах» живет три взрослых рыси
Фото: zapovednik-stolby.ru
Летом в объектив попала молодая кошка с двумя котятами
Фото: zapovednik-stolby.ru
Таежные кошки отличаются от своих домашних сородичей ростом, но так же любопытны.

«Размножение редких видов животных, таких как рысь, на нашей территории еще раз подтверждает, что заповедник „Столбы“ выполняет важную функцию по охране и изучению биологического разнообразия природной среды Красноярского края», — отметили в пресс-службе.

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