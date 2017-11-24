Городская управляющая компания «Жилфонд» предлагает красноярцам встретить Новый год без долгов. При оплате полной суммы задолженности за жилищно-коммунальные услуги с 1 по 31 декабря все пени, начисленные на сумму долга, будут списаны.

Оплатить задолженность и написать заявление о списании пени можно в отделах регистрационного учета и расчетов с населением районных дирекций «Жилфонда» (при себе иметь паспорт).

«Должники должны понимать, что их ответственность не ограничивается границами своей квартиры. Жильцы сообща копят на ремонты в доме. Подъезды, крыши, дворы, то есть, всё, что есть в доме — это общее имущество собственников и из-за неплательщиков дом недополучает средства на ремонты и новые детские площадки. Эта акция — отличная возможность для красноярцев погасить свои долги без применения к ним санкций и начать новый год с чистой платёжной историей», — отмечает Наталья Жавнова, генеральный директор ГУК «Жилфонд».

По состоянию на 1 ноября, задолженность за ЖКУ перед Городской управляющей компанией имеет 40 485 собственников. Размер дебиторской задолженности жителей составляет 438 млн рублей.