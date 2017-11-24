>
>
«Жилфонд» запустил для красноярцев акцию «В новый год — без долгов»
Новости
/
Общество
,
В Красноярском крае

«Жилфонд» запустил для красноярцев акцию «В новый год — без долгов»

1 декабря 14:56
2

Городская управляющая компания «Жилфонд» предлагает красноярцам встретить Новый год без долгов. При оплате полной суммы задолженности за жилищно-коммунальные услуги с 1 по 31 декабря все пени, начисленные на сумму долга, будут списаны.

Оплатить задолженность и написать заявление о списании пени можно в отделах регистрационного учета и расчетов с населением районных дирекций «Жилфонда» (при себе иметь паспорт).

«Должники должны понимать, что их ответственность не ограничивается границами своей квартиры. Жильцы сообща копят на ремонты в доме. Подъезды, крыши, дворы, то есть, всё, что есть в доме — это общее имущество собственников и из-за неплательщиков дом недополучает средства на ремонты и новые детские площадки. Эта акция — отличная возможность для красноярцев погасить свои долги без применения к ним санкций и начать новый год с чистой платёжной историей», — отмечает Наталья Жавнова, генеральный директор ГУК «Жилфонд».

По состоянию на 1 ноября, задолженность за ЖКУ перед Городской управляющей компанией имеет 40 485 собственников. Размер дебиторской задолженности жителей составляет 438 млн рублей.

Жавнова Наталья Владимировна
Жавнова Наталья Владимировна
Генеральный директор ООО ГУК «Жилфонд»

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать