Под Красноярском в мусоре нашли расчлененные останки двух человек

В Березовском районе Красноярского края обнаружили неустановленные останки людей и возбудили уголовное дело по факту убийство. Об этом рассказали в ГСУ СК региона.

Расчлененные останки двух человек обнаружили на мусоросортировочном заводе. Предположительно, они принадлежат мужчине и женщине. В настоящее время их личности устанавливаются.

Название населенного пункта, в котором располагается завод, следователи не сообщили. Известно, что такой завод есть в поселке Березовка. Ранее там уже находили трупы.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, расследование уголовного дела продолжается.