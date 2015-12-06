Расчленивший двух человек красноярец назвал мотив убийства

34-летний житель Ленинского района Красноярска, которого задержали по подозрению в убийстве двух человек, начал давать признательные показания. Он уже озвучил следователям мотив преступления.

Расчлененные останки мужчины и женщины нашли 1 декабря на мусоросортировочном заводе в Берёзовке. На следующий день оперативники сообщили о задержании предполагаемого преступника. Им оказался знакомый убитых, который ранее уже был судим (за что, не сообщается).

В ходе допроса он заявил, что пошел на преступление из-за ревности. Эту информацию Newslab.ru подтвердили в ГСУ СК по краю. Предположительно, он встречался с убитой женщиной и приревновал ее к знакомому, а затем расправился с обоими.

За убийство двух человек красноярцу грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Также санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы, либо смертную казнью (в России наложен мораторий на применение данного вида наказания).

Предыстория: В Красноярске задержали подозреваемого в расчленении двух человек