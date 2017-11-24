На Рождественской ярмарке для маленьких красноярцев выступят фокусники и иллюзионисты

На Рождественской ярмарке в МВДЦ «Сибирь» будет работать большая игровая площадка для детей. В центральном холле развернется целый парк развлечений. Здесь маленькие посетители смогут прокатиться на карусели или с горки, попрыгать на батуте, поиграть и поползать на мягкой интерактивной площадке. Каждый день для детей будет работать музыкальный паровоз — с детскими песнями и показом мультфильмов.

На «шумной сцене» (павильон № 5) покажут шоу иллюзионистов, артистов и фокусников, аниматоры проведут игры и конкурсы. А на «тихой сцене», в павильоне № 4, каждый день будут проходить бесплатные детские спектакли. Постановки готовят творческие студии и кукольные театры Красноярска. Представления рассчитаны на детей в возрасте от полутора лет, интересно будет и детям младшего школьного возраста. Ежедневно можно будет посетить 2-3 спектакля.

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Также гости смогут посетить сладкие кулинарные мастер-классы. Для детей будет работать десертная и пряничная мастерская, «Школа юных шоколатье». Кроме того, посетители смогут сделать памятные фотографии с символом наступающего 2018 года — собаками. Сюда привезут настоящих хаски, а фотозону оформят в северном стиле, с чумом и санями.

Не обойдется Рождественская ярмарка и без главного героя праздника — Деда Мороза. Он будет ждать гостей в своей приёмной, дети смогут спеть ему новогоднюю песню или рассказать стишок.

Рождественская ярмарка пройдет с 13 по 17 декабря в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Стоимость входного билета: 13, 14, 15 декабря — 100 рублей; 16, 17 декабря — 200 рублей, дети до 7 лет — бесплатно.