«Важнейший компонент стабильности»: в правительстве края рассказали о трехлетнем бюджете региона

И.о. председателя правительства края Виктор Томенко прокомментировал принятие нового трехлетнего бюджета края. Напомним, документ был принят вчера на сессии Законодательного Собрания во втором чтении.

«Я доволен результатом прохождения всех этапов бюджетного процесса в этом году. Бюджет внесён правительством точно в срок, он детально проанализирован экспертами, поддержан депутатами, в нем учтено большое количество поправок, которые улучшили наши планы на ближайшую трёхлетку», — отметил он.

По его словам, принятие бюджета — это важнейший компонент стабильности в регионе. Все первоочередные расходы края профинансируют по графику. «Кроме того, мы сможем продолжить работу по всем переходящим из этого года мероприятиям, таким как строительство объектов социальной сферы и инфраструктуры», — сказал Виктор Томенко.

Говоря о бурной дискуссии депутатов Законодательного Собрания края, и.о. председателя правительства подчеркнул, что прозвучало много объективных и справедливых оценок по некоторым направлениям. По его словам, критические замечания парламентариев не останутся без внимания.

«Я благодарен депутатам парламента за слова прямой поддержки в адрес правительства, прозвучавшие на сессии. Работа исполнительной власти сейчас проходит в условиях переходного периода, и тем ценнее принятые вчера решения о принятии подготовленного правительством бюджета. Хочу подчеркнуть, что все вопросы, имеющие простое решение, уже давно в крае разрешены. Сегодня мы имеем дело с проблемами, которые требуют поиска неординарных способов решения. Отсюда и споры, и разные взгляды на одни и те же ситуации. Меня несколько удивило, как было в этом году преподнесено в публичном пространстве заключение Счетной палаты на проект бюджета. Мы его обсуждали с руководством палаты и Заксобрания, и ничего не предвещало некорректных трактовок, потому что общий вывод экспертов таков: бюджет на 2018-2020 годы реалистичен с точки зрения доходов, все предложенные направления расходов законны, и он, безусловно, исполним», — высказался и.о. председателя правительства.

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«Что касается замечаний, они касаются, как и каждый год, рисков, которые надо страховать, и различных пожеланий к работе органов исполнительной власти. Когда кто-то намеренно концентрируется только на них, не говоря о главном, это вводит в заблуждение. Надо больше внимания уделять содержанию, а не форме, о чем и сказала глава Счетной палаты на сессии. В целом новый политический сезон в крае в самой активной фазе, это накладывает свой отпечаток и на бюджетный процесс, но ключевой факт на сегодняшний день — бюджет края на три года принят, все необходимые мероприятия для обеспечения нормальной жизни региона в 2018-2020 годах продуманы и будут выполнены», — сказал Виктор Томенко.