5 декабря Красноярск примет ежегодную конференцию для собственников бизнеса и топ-менеджеров «Базовые стратегии — 2018». Для участников это уникальная возможность получить новые знания и идеи для выработки собственной стратегии успеха. Слушатели получат достоверную и практически применимую информацию, значимую для ведения бизнеса.

На конференции будет обсуждаться, что каждый собственник может сделать в своем бизнесе чтобы:

на 10 или даже 20 процентов поднять операционную рентабельность?

несмотря на снижение платежеспособности или ФЗ-44 или что-то еще, развернуть свой бизнес в устойчивый рентабельный рост?

приблизиться к серьезным московским или китайским финансовым ресурсам?

понять, полюбить и начать использовать для заработка «дизайн-билд», интернет-площадки, биткоин и другие новые слова, поток которых обрушился на нас за последние пару лет?

Ведущие конференции «Базовые стратегии» в Красноярске — финансовые эксперты Демид Голиков и Зоя Стрелкова.

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Демид Голиков, руководитель направления «Стратегическое планирование» группы компаний «Институт Тренинга — АРБ Про», специализируется на создании стратегий «второго дыхания» для действующих компаний, новых бизнес-направлениях и диверсификации, выводе компаний на международные рынки.

Зоя Стрелкова, руководитель направления «Экономика компании» группы компаний «Институт Тренинга — АРБ Про», специализируется на проектах по повышению экономической эффективности бизнеса: экономическом моделировании бизнеса компаний из разных отраслей, аудите и модернизации управленческого учета.



В программе конференции: лекции от экспертов о трендах и новых технологиях для бизнеса, информация в формате руководства к действию, мастер-класс, форсайт сессия и другое.

Узнать подробности и зарегистрироваться на конференцию можно по дежурному телефону (391) 215-10-35 в любое удобное время. Ознакомиться с программой можно по ссылке.



Добавим, конференция «Базовые стратегии» проводится с 2004 года. В этом году она проходит в 13 городах страны.