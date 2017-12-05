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Глава Железногорска Вадим Медведев может покинуть свой пост
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Глава Железногорска Вадим Медведев может покинуть свой пост

5 декабря 15:35
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Вадим Медведев
Источник: www.admk26.ru

Мэр ЗАТО Железногорск в Красноярском крае Вадим Медведев может в ближайшее время уйти в отставку.

Известно, что его отставка будет обсуждаться в четверг на внеочередной сессии Железногорского городского Совета депутатов.

Предположительно, Вадим Медведев может перейти на работу в департамент по взаимодействию с органами власти «Роскосмоса». Кто будет исполнять обязанности главы Железногорска и председателя горсовета, пока неизвестно.

Однако официального подтверждения этой информации нет — сам глава города пока недоступен для звонка из-за занятости, а в городском совете депутатов Железногорска созыв внеочередной сессии не подтвердили.

Напомним, 47-летний Вадим Медведев стал главой ЗАТО и председателем городского совета депутатов Железногорска в марте 2010 года. До этого он четыре года работал в должности полномочного представителя губернатора края в закрытых административно-территориальных образованиях края, был заместителем губернатора Красноярского края.

Медведев Вадим Викторович
Медведев Вадим Викторович
Глава ЗАТО Железногорск

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