Авторские ёлки и зимние букеты предложат красноярцам на Рождественской ярмарке в «Сибири»

На Рождественской ярмарке в МВДЦ «Сибирь» красноярцы смогут выбрать уникальные авторские аксессуары и подарки к праздникам. В этом году профессиональные декораторы и флористы подготовили множество идей для создания праздничной атмосферы в доме или оригинального презента коллегам, друзьям и родным.

Например, в качестве альтернативы привычным букетам будут предложены зимние композиции с цитрусами и специями, декорированные хвоей и шишками. Еще один тренд сезона — пушистые композиции из сухостоя, разнотравья и хлопка. Такие букеты не завянут и будут долго радовать глаз.

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На ярмарке также будет большой выбор рождественских венков из хвои с различным декором ручной работы, авторские стилизованные ёлки, аромакомпозиции со свечами, подсвечники — всё в штучном варианте.

Рождественская ярмарка пройдет с 13 по 17 декабря в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).