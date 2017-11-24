Новые перекрытия и премьера в Доме актера: вторник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые пройдут в Красноярске во вторник, 5 декабря.

Во вторник в городе немного похолодает. Как обещают синоптики, температура опустится на пару градусов, в городе будет −7°C, по-прежнему пасмурно и небольшой снег.

Красноярцы не смогут проехать по ещё одному участку городских улиц. С 8:00 сегодняшнего дня до 20:00 28 февраля 2018 года ограничат движение на улице Юности на правобережье. Полностью запретят проезд автомобилей на участке от дома № 14 до здания № 18а. Здесь установят елку Ленинского района.

Кстати, в это же время запретят парковаться по чётной стороне проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» на участке от дома № 44 до дома № 46 в районе площади у фонтана «Бременские музыканты».

И ещё немного полезной информации. Сегодня с 10:00 красноярцев лично примет заместитель председателя Следственного комитета РФ Илья Лазутов. Если у вас есть жалобы или вопросы, записывайтесь на прием по телефонам 2-73-02-92, 2-73-03-48. Он пройдет в здании комитета на проспекте Мира, 35.

А в Доме актера (ул. Бограда, 26) в 19:00 состоится премьера спектакля «Без меня меня женили». Народная комедия с переодеванием расскажет об отчаянном шаге пожилой матери, которая хочет женить своего стеснительного 30-летнего сына. Возрастное ограничение спектакля 16+, билет стоит 500 рублей.

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