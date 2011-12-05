В Красноярске выберут дома с образцовой платёжной дисциплиной жителей

ГУК «Жилфонд» выберет дома с самыми ответственными жителями, которые своевременно оплачивают жилищно-коммунальные услуги. Дома-победители отметят специально изготовленной почётной доской «Дом образцовой платёжной дисциплины жителей — 2017» и подарком, который собственники жилья смогут использовать для благоустройства придомовой территории.

Критерием определения «Дома образцовой платежной дисциплины жителей» является наибольший процент сбора денежных средств, оплаченных собственниками (нанимателями) помещений многоквартирного дома за жилищно-коммунальные услуги за прошедшие 12 месяцев, предшествующих дате проведения мониторинга (критерий «А»).

В случае, если в результате мониторинга по критерию «А» определяется 2 и более многоквартирных дома, набравших одинаковое значение, то между указанными домами применяются следующие критерии:

отсутствие в домах должников за жилищно-коммунальные услуги (критерий «Б»);

отсутствие (наименьшее число дней) просрочки оплаты жилищно-коммунальных услуг в отношении всех финансового-лицевых счетов многоквартирных домов, то есть ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным (критерий «В») за 12 месяцев, предшествующих дате проведения мониторинга.

Итоги подведут 18 декабря.

«Своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг является гарантом бесперебойной подачи воды и тепла, своевременного и качественного проведения ремонтов дома. Почётная доска „Дом образцовой платёжной дисциплины жителей“ будет установлена на фасаде домов-победителей и станет их визитной карточкой», — отметила Наталья Жавнова, генеральный директор ГУК «Жилфонд».

Сроки и правила отбора, информацию об организаторе, количестве призов, месте, сроке и порядке их получения можно узнать на сайте ГУК «Жилфонд» в разделе «Актуальная тема».