«Какой ещё тотальный контроль?»: мэрия не собирается пристально следить за новым ремонтом на Мира

В Красноярске в следующем году выберут нового подрядчика ремонта проспекта Мира. Компанию «ИЦ СпецПромПроект», которая ремонтировала улицу этим летом, отстранили от работ: накануне мэрия расторгла с ними контракт. Подрядчик не закончил ремонт в срок. Причиной, по мнению руководителя управления дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ) Александра Горленко, стало то, что «подрядчик просто переоценил свои возможности, заходя на проспект».

Чиновник добавили, что работу компании контролировали одновременно УДИБ и служба строительного контроля: «Мы следили за работами на Мира практически круглые сутки, проводили штабы по три раза в день», — отметил Александр Горленко.

Несмотря на печальный итог, в следующем году администрация не собирается усиливать контроль за подрядчиком работ: «Я убежден, что причина не в системе контроля. Ну какой ещё тотальный контроль может быть? Две организации и так следили. Плюс федеральные структуры: „Байкалуправдор“, краевое управление автомобильных дорог, министерство транспорта. Сколько ещё контролирующих организации должно быть на одну подрядную?», — возмутился Александр Горленко.

Новому подрядчику придется заняться благоустройством проспекта Мира: обустроить ливневые канализации, поставить дорожные знаки, нанести разметку, а также установить светофоры и опоры уличного освещения. Работы оплатят из городского бюджета.