Красноярцы передали в мэрию подписи против планов застройки города

Группа активистов из числа жителей Красноярска передала главе департамента градостроительства Олегу Животову протест против планов застройки Красноярска, под которым подписались 1 700 горожан. Об этом говорится в письме, которое они написали на имя мэра города Сергея Ерёмина.

Активисты выступают против проекта планировки и межевания центральной левобережной части Красноярска и района «Удачный», который был представлен на общественных слушаниях 28 ноября 2017 года.

«Действующий в настоящее время генплан [в рамках которого и разрабатывался проект планировки и межевания — прим.ред] создал социальную напряженность, так как полностью не удовлетворяет широкие слои населения, — пишут горожане, — нами была создана инициативная группа для ведения переговоров с администрацией Красноярска для достижения согласия по вопросу принятия нового варианта этого документа».

Напомним, что на публичных слушаниях красноярцы проголосовали против предложенного властями масштабного проекта застройки левого берега — от Удачного и Академгородка до центра города и Взлётки. В результате глава города отправил его на доработку.