Красноярские хоккеисты одержали крупнейшую победу в истории высшей лиги

Красноярский хоккейный клуб «Сокол» одолел команду-лидера высшей хоккейной лиги (ВХЛ) в домашнем матче. Это самая крупная победа красноярской команды за всю историю ВХЛ.

Игра прошла в Красноярске накануне, 3 декабря, в спорткомплексе «Арена. Север» (ул. 9 Мая, 74). Уже в начале матча «соколы» вырвались вперед и забросили 4 шайбы в ворота соперников. Петербуржцам удалось забить всего 2 гола. Встреча закончилась с разгромным счетом 8:2 в пользу красноярцев.

Как рассказал на пресс-конференции после игры Леонид Тамбиев, главный тренер ХК «Динамо», игра с красноярцами была жёсткой: «Команда „Сокол“ мастеровитая, наказали нас. Будем разбираться, соперника с победой».

Главный тренер ХК «Сокол» Александр Титов поблагодарил болельщиков за поддержку: «От своего лица и от лица команды хочу попросить их, чтобы и на следующих играх у нас была такая поддержка».

Следующая игра «Сокола» состоится 5 декабря в «Арене. Север» в 19:00. Красноярцы сыграют с воронежским «Бураном».