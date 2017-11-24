Власти Красноярского края хотят купить шесть самолетов

Правительство Красноярского края собирается приобрести шесть самолетов для обновления парка воздушных судов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление заместителя министра транспорта региона Вадима Войцеховского в рамках VII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с лизинговой компанией на предмет поставки этих самолетов.

Когда именно ожидать поставку, Войцеховский не уточнил. Однако отметил, что скорее всего это будут отечественные самолеты Ил-114, призванные сменить на региональных рейсах Ан-24.

«Обновляя авиапарк самолетами Ил-114, предполагается решить сразу несколько задач, — цитирует ТАСС Войцеховского, — поддержать отечественного производителя и стать независимыми от иностранных поставщиков запчастей».

По оценкам замминистра, эта покупка с учетом лизинговых платежей обойдется примерно в 10 млрд рублей, что примерно в 1,5 раза дешевле приобретения импортных аналогов.

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«Даже при этом для края это очень серьезная сумма, — сказал замминистра, — и хотелось бы рассчитывать на федеральную поддержку в приобретении самолетов».

В пресс-службе министерства информацию о намерении приобрести новую авиатехнику не подтвердили, сославшись на отсутствие Войцеховского на месте.

В краевой государственной авиакомпании «КрасАвиа», для обновления парка которой, скорее всего, и нужны самолеты, также не смогли пояснить ситуацию.

«За последнее время проектов по обновлению парка было довольно много, — рассказали Newslab.ru в пресс-службе компании, — и сказать о каком именно из них идет речь, сейчас крайне сложно».

Оценивая необходимость такого обновления, авиаторы отметили, что практически все региональные авиакомпании России сегодня крайне нуждаются в этом, ведь долгое время в стране не производилось самолетов, предназначенных для внутрирегиональных перевозок.

«Импортные же, в сегодняшней ситуации, — говорят в „КрасАвиа“, — крайне дороги как для приобретения, так и в обслуживании».

В парке «КрасАвиа» сегодня представлены самолеты Ту-154, Як-42, Як-40, Ан-24, Ан-26, Ан-32, L-410 и вертолеты Ми-8.