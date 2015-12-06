Мэр Красноярска пообещал продолжить увольнять высокопоставленных чиновников

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин продолжит увольнять высокопоставленных чиновников — обновление команды требуется для работы над острыми городскими проблемами. Об этом сам мэр сообщил журналистам. 6 декабря он встретился с врио губернатора Александром Уссом и обсудил планы работы над важнейшими проектами.

Перед городскими властями сейчас стоит несколько вопросов, требующих скорейшего разрешения, сказал журналистам по итогу встречи Ерёмин. Всего год остался до Всемирной Универсиады в Красноярске, необходимо приводить город в порядок, и делать это нужно профессионально и качественно.

«Вы уже обратили внимание, что новый дух и новые задачи требуют определенного обновления и трансформации команды городской администрации. По крайней мере, ключевых руководителей, которые отвечают за те или иные направления. Серия ключевых отставок и назначений уже произошла. Не исключены и дальнейшие изменения», — сказал мэр, отвечая на вопрос корреспондента Newslab.ru.

Ерёмин занял пост мэра Красноярска 24 октября. За полтора месяца работы он сменил главу департамента муниципального имущества и земельных отношений — место получила Наталья Павлович, руководителя департамента градостроительства — им стал Олег Животов, уволил скандально известного главу горхозяйства Игоря Титенкова и назначил двух вице-мэров (Владислав Логинов и Алексей Давыдов).