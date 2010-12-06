Ещё одна компания откроет постоянные авиарейсы из Красноярска в Москву

Красноярцы смогут чаще летать в Москву. Авиакомпания «Саратовские авиалинии» запустит прямое сообщение между городами с 27 апреля 2018 года.

На сайте компании уже можно купить билет на рейс. Пятичасовые перелеты ежедневно будет выполнять пассажирский самолет Embraer 190. В зависимости от модели он вмещает от 94 до 100 мест для пассажиров эконом-класса и несколько мест для пассажиров бизнес-класса.

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Из московского аэропорта «Домодедово» самолеты вылетают в 9:10, в красноярском аэропорту «Емельяново» приземляются в 18:00. В обратном направлении самолет вылетает в 19:00, прибытие в Москву в 20:00. Для каждого аэропорта указано местное время вылета и приземления.

Билет в одну сторону стоит 5200 рублей. Летом цены могут повысить: в июле билеты подорожают до 6100 рублей, в августе — до 8800 рублей.

Сейчас рейсы из Красноярска в Москву выполняют компаний «Аэрофлот», S7 Airlines, «Победа», Nordstar, Utair и «Ямал».